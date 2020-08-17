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Chery оновила свій
найдешевший кросовер (фото)

Chery оновила свій найдешевший кросовер (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 14:05

Chery оновила свій найдешевший кросовер (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Chery оновила компактний кросовер, який в Китаї продається під ім'ям Tiggo 3x, а в інших країнах відомий як Tiggo 2

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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 14:05

Ну, могли бы и к нам на продажу завезти!
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