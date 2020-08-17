Компанія Chery оновила компактний кросовер, який в Китаї продається під ім'ям Tiggo 3x, а в інших країнах відомий як Tiggo 2
Дивися повний текст Chery оновила свій найдешевший кросовер (фото).
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Додано: Вів 18 сер, 2020 14:05
Chery оновила свій найдешевший кросовер (фото)
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Дивися повний текст Chery оновила свій найдешевший кросовер (фото).
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