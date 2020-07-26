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"Київміськбуд" відкриває продажі в ще чотирьох об'єктах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 сер, 2020 14:39
Пропонуємо до обговорення:
Холдингова компанія відновлює продаж на ЖК Lake House, ЖК Twin House, ЖК Freedom і ЖК Гвардійський.
Дивися повний текст \"Київміськбуд\" відкриває продажі в ще чотирьох об'єктах \"Укрбуду\"
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Додано: Вів 18 сер, 2020 14:39
КГС принимал объекты чтобы продавать или достраивать ?
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