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"Київміськбуд" відкриває продажі
в ще чотирьох об'єктах...

"Київміськбуд" відкриває продажі в ще чотирьох об'єктах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 14:39

"Київміськбуд" відкриває продажі в ще чотирьох об'єктах...

Пропонуємо до обговорення:
Холдингова компанія відновлює продаж на ЖК Lake House, ЖК Twin House, ЖК Freedom і ЖК Гвардійський.

Дивися повний текст \"Київміськбуд\" відкриває продажі в ще чотирьох об'єктах \"Укрбуду\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 14:39

КГС принимал объекты чтобы продавать или достраивать ?
122kiev
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 10:39

Добудовувати і продавати, АЛЕ.. УкрБуд подає позови і ці суди можуть тривати дуже довго, нікому не раджу інвецтувати в цю "муть"
Rainbow
 
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