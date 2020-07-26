Холдингова компанія відновлює продаж на ЖК Lake House, ЖК Twin House, ЖК Freedom і ЖК Гвардійський.
Дивися повний текст \"Київміськбуд\" відкриває продажі в ще чотирьох об'єктах \"Укрбуду\".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 сер, 2020 14:39
"Київміськбуд" відкриває продажі в ще чотирьох об'єктах...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Київміськбуд\" відкриває продажі в ще чотирьох об'єктах \"Укрбуду\".
Додано: Сер 19 сер, 2020 10:39
Добудовувати і продавати, АЛЕ.. УкрБуд подає позови і ці суди можуть тривати дуже довго, нікому не раджу інвецтувати в цю "муть"
Зараз переглядають цей форум: Амвросий і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|