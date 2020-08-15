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Мінекономіки прогнозує прискорення інфляції через емісію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 сер, 2020 14:48
Пропонуємо до обговорення:
До кінця 2020 року на динаміку інфляції впливатиме посилення ролі кредитного каналу емісії грошей. Цей механізм буде використовуватися для підтримання бізнесу та запровадження антикризових заходів.
Дивися повний текст Мінекономіки прогнозує прискорення інфляції через емісію гривні
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R2
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Додано: Вів 18 сер, 2020 14:48
Так глава нацбанка ведь клялся, что не будут включать печатный станок, кому верить???
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dimonasvilli
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Додано: Вів 18 сер, 2020 15:46
dimonasvilli написав:
Так глава нацбанка ведь клялся, что не будут включать печатный станок, кому верить???
То предыдущий глава был...
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_hunter
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Додано: Вів 18 сер, 2020 21:47
В 2020 прогнозировать ничего нельзя, - Лукаша скинут - стране колапс будет и нас еще неизвестно как это зацепить может... Рашка тоже может осенью накрыться, чую будет ни один Хабаровск еще... ЕС сообщает о падении ВВП в среднем на 12%, а наши тут про ускорение из-за эмиссии... Ждем крутое пике :)
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agcsc
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Додано: Сер 19 сер, 2020 10:23
Рашка скорее Беларусь накроет и нас заодно, чем сама накроется. Пике они ждут)) Уже пике ...
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mvi
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