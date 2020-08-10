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Україна залучить від Cargill кредит на 250 млн євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 сер, 2020 15:50
Пропонуємо до обговорення:
Кабмін 17 серпня ухвалив постанову про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2020 році шляхом залучення кредитів від команії Cargill Financial Services International, Inc.
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Додано: Вів 18 сер, 2020 15:50
6,85% сделайте такие ставки для людей и вас засыпят деньгами...нет лучше взять у чужих и чужую экономику поддержать..НЕЛОХИ во всей красе .....
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sota24062016
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Додано: Вів 18 сер, 2020 15:53
sota24062016 написав:
6,85% сделайте такие ставки для людей и вас засыпят деньгами...нет лучше взять у чужих и чужую экономику поддержать..НЕЛОХИ во всей красе .....
На сроки в 3 и 5 лет - не засыпят.
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Faceless
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