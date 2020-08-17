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Курс Bitcoin досягнув
піку за останні 2,5 року

Курс Bitcoin досягнув піку за останні 2,5 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 16:07

Курс Bitcoin досягнув піку за останні 2,5 року

Пропонуємо до обговорення:
За останню добу курс криптовалюти Bitcoin зріс до позначки 12 436 доларів США, що є найвищим показником за останні 2,5 року.

Дивися повний текст Курс Bitcoin досягнув піку за останні 2,5 року.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 16:08

Вы когда пишите потрудитесь хоть сами график открыть. Смотреть июнь 2019
alex_golovin
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