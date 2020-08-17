За останню добу курс криптовалюти Bitcoin зріс до позначки 12 436 доларів США, що є найвищим показником за останні 2,5 року.
Дивися повний текст Курс Bitcoin досягнув піку за останні 2,5 року.
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Додано: Вів 18 сер, 2020 16:07
Курс Bitcoin досягнув піку за останні 2,5 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Курс Bitcoin досягнув піку за останні 2,5 року.
Додано: Вів 18 сер, 2020 16:08
Вы когда пишите потрудитесь хоть сами график открыть. Смотреть июнь 2019
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