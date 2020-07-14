Оприлюднено проект програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки.
Дивися повний текст Середня зарплата до 23 тис. грн. Оприлюднено проєкт програми економічного розвитку Києва до 2023 року.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 18 сер, 2020 16:30
Середня зарплата до 23 тис. грн. Оприлюднено проєкт...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середня зарплата до 23 тис. грн. Оприлюднено проєкт програми економічного розвитку Києва до 2023 року.
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