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Середня зарплата до 23 тис. грн. Оприлюднено проєкт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 сер, 2020 16:30
Пропонуємо до обговорення:
Оприлюднено проект програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки.
Дивися повний текст Середня зарплата до 23 тис. грн. Оприлюднено проєкт програми економічного розвитку Києва до 2023 року
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Додано: Вів 18 сер, 2020 23:17
Sometimes I suspect Ukrainian economists of smoking drugs :-)
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