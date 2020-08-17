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В Україні з початку року виявили
понад 2600 корупціонерів

В Україні з початку року виявили понад 2600 корупціонерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 16:38

В Україні з початку року виявили понад 2600 корупціонерів

Пропонуємо до обговорення:
Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що за липень Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстр корупціонерів), поповнився 611 публічними службовцями.

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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 16:38

Сколько сидят с конфискацией????? - НОЛЬ?
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