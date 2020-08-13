Кабінет міністрів пропонує поетапну заміну паспорта громадянина України у формі книжечки на картку.
Дивися повний текст Уряд пропонує поетапну заміну українського паспорта у формі книжечки на картку - законопроєкт.
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Додано: Вів 18 сер, 2020 16:55
Уряд пропонує поетапну заміну українського паспорта у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд пропонує поетапну заміну українського паспорта у формі книжечки на картку - законопроєкт.
Додано: Вів 18 сер, 2020 16:55
Щось ви не те процитували. Пишете ж не про паспорт "у формі книжечки", а про його ЗАМІНУ. А в цитатах про заміну і про картку жодного слова. Нелогічно. Якась дівчинка писала?
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