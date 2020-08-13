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Уряд пропонує поетапну заміну
українського паспорта у...

Уряд пропонує поетапну заміну українського паспорта у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 16:55

Уряд пропонує поетапну заміну українського паспорта у...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів пропонує поетапну заміну паспорта громадянина України у формі книжечки на картку.

Дивися повний текст Уряд пропонує поетапну заміну українського паспорта у формі книжечки на картку - законопроєкт.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 16:55

Щось ви не те процитували. Пишете ж не про паспорт "у формі книжечки", а про його ЗАМІНУ. А в цитатах про заміну і про картку жодного слова. Нелогічно. Якась дівчинка писала?
consulaugur
 
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