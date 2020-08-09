RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ринок праці влітку:
кого шукають роботодавці

Ринок праці влітку: кого шукають роботодавці
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 17:05

Ринок праці влітку: кого шукають роботодавці

Пропонуємо до обговорення:
Попит з боку роботодавців на нових співробітників відновлюється.

Дивися повний текст Ринок праці влітку: кого шукають роботодавці.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89856
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як вирахувати свою «вартість» на ринку праці
R2 » Нед 16 сер, 2020 17:26
2 163
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 сер, 2020 18:31
Gastarbaiter
Ринок газу для населення: як правильно змінювати...
R2 » Суб 15 сер, 2020 15:03
6 869
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 сер, 2020 12:25
Grover
Ринок праці оживає: експерт розповіла, які працівники...
R2 » Нед 09 сер, 2020 11:56
6 1096
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 сер, 2020 19:01
bazaroof

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20135)
18.08.2020 17:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron