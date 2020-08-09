Попит з боку роботодавців на нових співробітників відновлюється.
Дивися повний текст Ринок праці влітку: кого шукають роботодавці.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 18 сер, 2020 17:05
Ринок праці влітку: кого шукають роботодавці
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Дивися повний текст Ринок праці влітку: кого шукають роботодавці.
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