Київське обласне територіальне відділення АМКУ розпочало дослідження вимог конкурентного законодавства під час формування цін на ПЛР-тести.
Дивися повний текст АМКУ перевірить законність формування цін на ПЛР-тести.
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Додано: Вів 18 сер, 2020 17:57
АМКУ перевірить законність формування цін на ПЛР-тести
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Дивися повний текст АМКУ перевірить законність формування цін на ПЛР-тести.
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