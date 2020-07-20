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АМКУ перевірить законність
формування цін на ПЛР-тести

АМКУ перевірить законність формування цін на ПЛР-тести
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 17:57

АМКУ перевірить законність формування цін на ПЛР-тести

Пропонуємо до обговорення:
Київське обласне територіальне відділення АМКУ розпочало дослідження вимог конкурентного законодавства під час формування цін на ПЛР-тести.

Дивися повний текст АМКУ перевірить законність формування цін на ПЛР-тести.
R2
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Проснулись...
d_gnatyuk
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 19:47

Re: АМКУ перевірить законність формування цін на ПЛР-тести

  d_gnatyuk написав:Проснулись...

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Джон
 
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