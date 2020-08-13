Кожен другий українець — клієнт ПриватБанку. Кожен перший — його акціонер.
Дивися повний текст ПриватБанк розповів, як він заробляє гроші для всіх українців.
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Додано: Вів 18 сер, 2020 18:54
ПриватБанк розповів, як він заробляє гроші для всіх...
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Дивися повний текст ПриватБанк розповів, як він заробляє гроші для всіх українців.
Додано: Вів 18 сер, 2020 18:54
Что за инфантил писал новость? банк всего-лишь стрижет абон-плату и комиссии, своих средств в банке нету (ну ок, кроме того что удалось накопить с клиентов).
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