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ПриватБанк розповів, як він
заробляє гроші для всіх...

ПриватБанк розповів, як він заробляє гроші для всіх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 18:54

ПриватБанк розповів, як він заробляє гроші для всіх...

Пропонуємо до обговорення:
Кожен другий українець — клієнт ПриватБанку. Кожен перший — його акціонер.

Дивися повний текст ПриватБанк розповів, як він заробляє гроші для всіх українців.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 18:54

Что за инфантил писал новость? банк всего-лишь стрижет абон-плату и комиссии, своих средств в банке нету (ну ок, кроме того что удалось накопить с клиентов).
kozlodoev
 
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