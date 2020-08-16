Зараз коштує ID-карта на заміну паспорта зразка 1994 року 745 гривень. За терміновість доведеться заплатити ще 113 гривень.
Дивися повний текст Скільки буде коштувати обміняти старі паперові паспорти.
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Додано: Вів 18 сер, 2020 20:48
Скільки буде коштувати обміняти старі паперові паспорти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки буде коштувати обміняти старі паперові паспорти.
Додано: Вів 18 сер, 2020 20:48
Окуенно девки пляшут. Ну ладно я менял книжку на ID-карту по собственному желанию и заплатил за это в районе 300 гривен, чуть меньше. Но кому по сроку менять (т.е. не менять нельзя) выложи 745 хрювен?
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