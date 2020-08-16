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Скільки буде коштувати обміняти
старі паперові паспорти

Скільки буде коштувати обміняти старі паперові паспорти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 20:48

Скільки буде коштувати обміняти старі паперові паспорти

Пропонуємо до обговорення:
Зараз коштує ID-карта на заміну паспорта зразка 1994 року 745 гривень. За терміновість доведеться заплатити ще 113 гривень.

Дивися повний текст Скільки буде коштувати обміняти старі паперові паспорти.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 20:48

Окуенно девки пляшут. Ну ладно я менял книжку на ID-карту по собственному желанию и заплатил за это в районе 300 гривен, чуть меньше. Но кому по сроку менять (т.е. не менять нельзя) выложи 745 хрювен?
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:06

  summacut написав:Окуенно девки пляшут. Но кому по сроку менять (т.е. не менять нельзя) выложи 745 хрювен?

Зато смешно. © 95 квартал
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:18

  summacut написав:Окуенно девки пляшут. Ну ладно я менял книжку на ID-карту по собственному желанию и заплатил за это в районе 300 гривен, чуть меньше. Но кому по сроку менять (т.е. не менять нельзя) выложи 745 хрювен?
это при себестоимости пластика 8 грн (столько стоила пополняемая карта в метро). Народ совсем за лохов держат.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:23

Сразу чип в лоб ставить надо... по совету друзей :)
agcsc
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:28

В США вообще много людей без паспортов живут. Если за границу не ездить, он и не нужен. А у нас мало что налоговый код всем принудительно выдали, еще и паспорта за свой счет обяжут покупать.

А всё ради того чтобы "свечной заводик" нужного чиновника хорошо заработал на их изготовлении.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 22:03

  agcsc написав:Сразу чип в лоб ставить надо... по совету друзей :)

так в книжечке ж есть !
вопрос можно ли отказаться от сдачи отпечатков пальцев при изготовлении ID ?
yama
 
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