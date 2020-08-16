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Скільки буде коштувати обміняти
старі паперові паспорти

Скільки буде коштувати обміняти старі паперові паспорти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 08:52

Re: Скільки буде коштувати обміняти старі паперові паспорти

Видно прийшла пора на Майдані палатки ставити
Sovenok
 
Повідомлень: 102
З нами з: 15.07.14
Подякував: 31 раз.
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