|
|
Скільки буде коштувати обміняти старі паперові паспорти
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 сер, 2020 08:52
Видно прийшла пора на Майдані палатки ставити
-
Sovenok
-
-
- Повідомлень: 102
- З нами з: 15.07.14
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|62
|
Вів 18 сер, 2020 10:45
R2
|
|57
|2852
|
|
|26
|983
|
Пон 17 сер, 2020 14:18
vetka