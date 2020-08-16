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Скільки буде коштувати обміняти
старі паперові паспорти

Скільки буде коштувати обміняти старі паперові паспорти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 08:52

Re: Скільки буде коштувати обміняти старі паперові паспорти

Видно прийшла пора на Майдані палатки ставити
Sovenok
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 09:58

  olic_cdma написав:Впарили мне этот кусочек пластикового гавна вместо фото в 45 лет, да ещё два месяца ждал. Теперь с этим г*** я обязан ещё простыню с пропиской носить. Надеялся что дiя решит вопрос, а не фига. Ни в госучериждениях, ни в коммерческих, короче ни где их приложение не дие, только простынь с пропиской, индефикационный и пластик. Просто государственное нае....во и как всегда за собственные деньги)


Ну про код вы уже не придумывайте. У меня АЙДИ уже три года и ровно столько же я не пользовался идентиф.кодом. Прописку да, часто требуют. Особенно бесит, когда это требуют в гос.учреждениях. Скандалю - и не даю. Говорю - я не обязан носить эту бумагу и они успокаиваются. Последний раз такое было в ЦНАПЕ районном, когда ребенка прописывал. Это вообще жесть. Вы говорю в адеквате? вы ж сами прописываете, на кой ляд вам от меня бумажка, которую вы ж мне и выдавали? Ну а в банках приходится бумажку нести, никуда не денешься.
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 11:03

[/quote]это при себестоимости пластика 8 грн (столько стоила пополняемая карта в метро). Народ совсем за лохов держат.[/quote]

Бонусные пластиковые карты бесплатно выдают. У меня их с десяток.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 11:05

  Gastarbaiter написав:Надеюсь, успею сменить гражданство до 45 лет.

справедливости ради стоит отметить что еще года три назад в Бельгии ходили вместе ІД карты и "книжечки " .
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 11:07

  olic_cdma написав:Впарили мне этот кусочек пластикового гавна вместо фото в 45 лет, да ещё два месяца ждал. Теперь с этим г*** я обязан ещё простыню с пропиской носить. Надеялся что дiя решит вопрос, а не фига. Ни в госучериждениях, ни в коммерческих, короче ни где их приложение не дие, только простынь с пропиской, индефикационный и пластик. Просто государственное нае....во и как всегда за собственные деньги)

вот интерестно если у меня есть штамп в книжечке об отказе от ИНН то мне выдадут доп бумагу ? Изменяеться ли серия номер паспорта при переходе на пластик ? Если у меня все по серии номеру паспорта :)
yama
 
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