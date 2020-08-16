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Додано: Сер 19 сер, 2020 08:52
Re: Скільки буде коштувати обміняти старі паперові паспорти
Видно прийшла пора на Майдані палатки ставити
Додано: Сер 19 сер, 2020 09:58
Ну про код вы уже не придумывайте. У меня АЙДИ уже три года и ровно столько же я не пользовался идентиф.кодом. Прописку да, часто требуют. Особенно бесит, когда это требуют в гос.учреждениях. Скандалю - и не даю. Говорю - я не обязан носить эту бумагу и они успокаиваются. Последний раз такое было в ЦНАПЕ районном, когда ребенка прописывал. Это вообще жесть. Вы говорю в адеквате? вы ж сами прописываете, на кой ляд вам от меня бумажка, которую вы ж мне и выдавали? Ну а в банках приходится бумажку нести, никуда не денешься.
Додано: Сер 19 сер, 2020 11:03
[/quote]это при себестоимости пластика 8 грн (столько стоила пополняемая карта в метро). Народ совсем за лохов держат.[/quote]
Бонусные пластиковые карты бесплатно выдают. У меня их с десяток.
Додано: Сер 19 сер, 2020 11:05
Додано: Сер 19 сер, 2020 11:07
вот интерестно если у меня есть штамп в книжечке об отказе от ИНН то мне выдадут доп бумагу ? Изменяеться ли серия номер паспорта при переходе на пластик ? Если у меня все по серии номеру паспорта
Додано: Сер 19 сер, 2020 12:51
Придумали очередную схему чтобы с людей по 700 гривен каждые 10 лет брать просто ни за что. Юридически закон обратной силы не имеет и старые паспорта должны обслуживаться по тому закону по которому их выпустили, объявлять их вне закона по какой-либо причине кабмин не имеет права.
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