Скільки буде коштувати обміняти старі паперові паспорти

Додано: Сер 19 сер, 2020 13:48

Понимаю, что многим важна цена, но ведь у продукта должно быть какое-то преимущество, чтобы платить за него хоть какие-то деньги? В данном случае просто принуждают платить за то, что будет работать хуже, чем то, что уже есть. Вот это бесит.

Ну и цена вопроса, конечно. По приблизительным подсчётам, с нынешними тарифами обслуживание этого парка паспортов будет обходиться населению в 1,5 млрд грн ежегодно. Причём, что тоже немаловажно, в 1,5 млрд посленалоговых гривен. Т.е. граждане сначала заплатят государству примерно 50% от этой суммы, т.е. 750 млн. грн в виде налогов и сборов, только затем, чтобы заплатить государству ещё 1,5 млрд за паспорта. И так каждый год. Кто бюджет изучал, какая статья расходов "тянет" ежегодно на 2-2,5 млрд. грн? Просто для сравнения.