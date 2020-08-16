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Скільки буде коштувати обміняти
старі паперові паспорти

Скільки буде коштувати обміняти старі паперові паспорти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 08:52

Re: Скільки буде коштувати обміняти старі паперові паспорти

Видно прийшла пора на Майдані палатки ставити
Sovenok
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 09:58

  olic_cdma написав:Впарили мне этот кусочек пластикового гавна вместо фото в 45 лет, да ещё два месяца ждал. Теперь с этим г*** я обязан ещё простыню с пропиской носить. Надеялся что дiя решит вопрос, а не фига. Ни в госучериждениях, ни в коммерческих, короче ни где их приложение не дие, только простынь с пропиской, индефикационный и пластик. Просто государственное нае....во и как всегда за собственные деньги)


Ну про код вы уже не придумывайте. У меня АЙДИ уже три года и ровно столько же я не пользовался идентиф.кодом. Прописку да, часто требуют. Особенно бесит, когда это требуют в гос.учреждениях. Скандалю - и не даю. Говорю - я не обязан носить эту бумагу и они успокаиваются. Последний раз такое было в ЦНАПЕ районном, когда ребенка прописывал. Это вообще жесть. Вы говорю в адеквате? вы ж сами прописываете, на кой ляд вам от меня бумажка, которую вы ж мне и выдавали? Ну а в банках приходится бумажку нести, никуда не денешься.
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 11:03

[/quote]это при себестоимости пластика 8 грн (столько стоила пополняемая карта в метро). Народ совсем за лохов держат.[/quote]

Бонусные пластиковые карты бесплатно выдают. У меня их с десяток.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 11:05

  Gastarbaiter написав:Надеюсь, успею сменить гражданство до 45 лет.

справедливости ради стоит отметить что еще года три назад в Бельгии ходили вместе ІД карты и "книжечки " .
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 11:07

  olic_cdma написав:Впарили мне этот кусочек пластикового гавна вместо фото в 45 лет, да ещё два месяца ждал. Теперь с этим г*** я обязан ещё простыню с пропиской носить. Надеялся что дiя решит вопрос, а не фига. Ни в госучериждениях, ни в коммерческих, короче ни где их приложение не дие, только простынь с пропиской, индефикационный и пластик. Просто государственное нае....во и как всегда за собственные деньги)

вот интерестно если у меня есть штамп в книжечке об отказе от ИНН то мне выдадут доп бумагу ? Изменяеться ли серия номер паспорта при переходе на пластик ? Если у меня все по серии номеру паспорта :)
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 12:51

Придумали очередную схему чтобы с людей по 700 гривен каждые 10 лет брать просто ни за что. Юридически закон обратной силы не имеет и старые паспорта должны обслуживаться по тому закону по которому их выпустили, объявлять их вне закона по какой-либо причине кабмин не имеет права.
olivera
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 13:48

Понимаю, что многим важна цена, но ведь у продукта должно быть какое-то преимущество, чтобы платить за него хоть какие-то деньги? В данном случае просто принуждают платить за то, что будет работать хуже, чем то, что уже есть. Вот это бесит.
Ну и цена вопроса, конечно. По приблизительным подсчётам, с нынешними тарифами обслуживание этого парка паспортов будет обходиться населению в 1,5 млрд грн ежегодно. Причём, что тоже немаловажно, в 1,5 млрд посленалоговых гривен. Т.е. граждане сначала заплатят государству примерно 50% от этой суммы, т.е. 750 млн. грн в виде налогов и сборов, только затем, чтобы заплатить государству ещё 1,5 млрд за паспорта. И так каждый год. Кто бюджет изучал, какая статья расходов "тянет" ежегодно на 2-2,5 млрд. грн? Просто для сравнения.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:17

"...В Украине вскоре все граждане должны будут поменять паспорта.."

Отвечу как сейчас модно, - Я вам ничего не должен (с)

Есть паспорт, вот тот что есть, в тот и будете смотреть.
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:41

  demon0983886848 написав:"...В Украине вскоре все граждане должны будут поменять паспорта.."

Отвечу как сейчас модно, - Я вам ничего не должен (с)

Есть паспорт, вот тот что есть, в тот и будете смотреть.

Одна проблема: вскоре подойдет срок вклейки новой фотографии -- и паспорт, вот тот что есть -- станет официально недействительным.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:46

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Зараз коштує ID-карта на заміну паспорта зразка 1994 року 745 гривень. За терміновість доведеться заплатити ще 113 гривень.

Дивися повний текст Скільки буде коштувати обміняти старі паперові паспорти.

Типа дороже, чем загранпаспорт ? Журнашлисты ТСН там что, обкурились ? Откуда эти цены ?
Без посредников, в подразделении ДМС
Вартість послуги
Загальна вартість адміністративного збору у разі оформлення протягом 20 робочих днів становить 345 грн., у тому числі:
вартість адміністративної послуги за оформлення та видачу паспорта громадянина України у формі картки: 126 грн.
вартість бланка: 219 грн.
Загальна вартість адміністративного збору у разі термінового (протягом 10 робочих днів) оформлення становить 471 грн., у тому числі:
вартість адміністративних послуг за оформлення та видачу паспорта громадянина України у формі картки: 252 грн.
вартість бланка: 219 грн.


Даже загран дешевле

У разі оформлення протягом 20 робочих днів сума адміністративного збору складає 682 грн., у тому числі:
Kalgan
 
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