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Додано: Сер 19 сер, 2020 08:52
Re: Скільки буде коштувати обміняти старі паперові паспорти
Видно прийшла пора на Майдані палатки ставити
Додано: Сер 19 сер, 2020 09:58
Ну про код вы уже не придумывайте. У меня АЙДИ уже три года и ровно столько же я не пользовался идентиф.кодом. Прописку да, часто требуют. Особенно бесит, когда это требуют в гос.учреждениях. Скандалю - и не даю. Говорю - я не обязан носить эту бумагу и они успокаиваются. Последний раз такое было в ЦНАПЕ районном, когда ребенка прописывал. Это вообще жесть. Вы говорю в адеквате? вы ж сами прописываете, на кой ляд вам от меня бумажка, которую вы ж мне и выдавали? Ну а в банках приходится бумажку нести, никуда не денешься.
Додано: Сер 19 сер, 2020 11:03
[/quote]это при себестоимости пластика 8 грн (столько стоила пополняемая карта в метро). Народ совсем за лохов держат.[/quote]
Бонусные пластиковые карты бесплатно выдают. У меня их с десяток.
Додано: Сер 19 сер, 2020 11:05
Додано: Сер 19 сер, 2020 11:07
вот интерестно если у меня есть штамп в книжечке об отказе от ИНН то мне выдадут доп бумагу ? Изменяеться ли серия номер паспорта при переходе на пластик ? Если у меня все по серии номеру паспорта
Додано: Сер 19 сер, 2020 12:51
Придумали очередную схему чтобы с людей по 700 гривен каждые 10 лет брать просто ни за что. Юридически закон обратной силы не имеет и старые паспорта должны обслуживаться по тому закону по которому их выпустили, объявлять их вне закона по какой-либо причине кабмин не имеет права.
Додано: Сер 19 сер, 2020 13:48
Понимаю, что многим важна цена, но ведь у продукта должно быть какое-то преимущество, чтобы платить за него хоть какие-то деньги? В данном случае просто принуждают платить за то, что будет работать хуже, чем то, что уже есть. Вот это бесит.
Ну и цена вопроса, конечно. По приблизительным подсчётам, с нынешними тарифами обслуживание этого парка паспортов будет обходиться населению в 1,5 млрд грн ежегодно. Причём, что тоже немаловажно, в 1,5 млрд посленалоговых гривен. Т.е. граждане сначала заплатят государству примерно 50% от этой суммы, т.е. 750 млн. грн в виде налогов и сборов, только затем, чтобы заплатить государству ещё 1,5 млрд за паспорта. И так каждый год. Кто бюджет изучал, какая статья расходов "тянет" ежегодно на 2-2,5 млрд. грн? Просто для сравнения.
Додано: Сер 19 сер, 2020 14:17
"...В Украине вскоре все граждане должны будут поменять паспорта.."
Отвечу как сейчас модно, - Я вам ничего не должен (с)
Есть паспорт, вот тот что есть, в тот и будете смотреть.
Додано: Сер 19 сер, 2020 14:41
Одна проблема: вскоре подойдет срок вклейки новой фотографии -- и паспорт, вот тот что есть -- станет официально недействительным.
Додано: Сер 19 сер, 2020 14:46
Типа дороже, чем загранпаспорт ? Журнашлисты ТСН там что, обкурились ? Откуда эти цены ?
Без посредников, в подразделении ДМС
Даже загран дешевле
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