Скільки буде коштувати обміняти старі паперові паспорти
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Додано: Сер 19 сер, 2020 14:55
Kalgan написав:
Типа дороже, чем загранпаспорт ? Журнашлисты ТСН там что, обкурились ? Откуда эти цены ?
с офсайта -- админ сбор -- это стоимость услуги. А еще 400 гривен за пластик заплатить придется:
https://pasport.org.ua/ru/uslugi/id-card
_hunter
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Додано: Сер 19 сер, 2020 15:29
vitaliian написав:
это при себестоимости пластика 8 грн (столько стоила пополняемая карта в метро). Народ совсем за лохов держат.
ну пластик в метро уже тоже 50 грн стоит...
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Ромасик
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Додано: Сер 19 сер, 2020 17:06
Обдираловка какая-то на ровном месте. Обычно замена паспорта и вклейка фотографий бесплатной была, а тут штука за пластиковую карточку. Они издеваются. Сколько еще терпеть это все будем?
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Додано: Сер 19 сер, 2020 17:38
olic_cdma написав:
Впарили мне этот кусочек пластикового гавна вместо фото в 45 лет, да ещё два месяца ждал
Что-то сказки рассказываете.
В течении месяца после 45 лет, можно вклеить фото в бумажный паспорт. Что я и сделал в прошлом году.
А если месяц прошёл, то всё - только ID-паспорт
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pesikot
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