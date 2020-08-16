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Скільки буде коштувати обміняти
старі паперові паспорти

Скільки буде коштувати обміняти старі паперові паспорти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:55

  Kalgan написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Зараз коштує ID-карта на заміну паспорта зразка 1994 року 745 гривень. За терміновість доведеться заплатити ще 113 гривень.

Дивися повний текст Скільки буде коштувати обміняти старі паперові паспорти.

Типа дороже, чем загранпаспорт ? Журнашлисты ТСН там что, обкурились ? Откуда эти цены ?

с офсайта -- админ сбор -- это стоимость услуги. А еще 400 гривен за пластик заплатить придется:
https://pasport.org.ua/ru/uslugi/id-card
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 15:29

  vitaliian написав:это при себестоимости пластика 8 грн (столько стоила пополняемая карта в метро). Народ совсем за лохов держат.

ну пластик в метро уже тоже 50 грн стоит...
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:06

Обдираловка какая-то на ровном месте. Обычно замена паспорта и вклейка фотографий бесплатной была, а тут штука за пластиковую карточку. Они издеваются. Сколько еще терпеть это все будем?
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:38

  olic_cdma написав:Впарили мне этот кусочек пластикового гавна вместо фото в 45 лет, да ещё два месяца ждал

Что-то сказки рассказываете.
В течении месяца после 45 лет, можно вклеить фото в бумажный паспорт. Что я и сделал в прошлом году.
А если месяц прошёл, то всё - только ID-паспорт
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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