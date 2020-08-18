ну пластик в метро уже тоже 50 грн стоит...
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Додано: Сер 19 сер, 2020 15:29
ну пластик в метро уже тоже 50 грн стоит...
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Додано: Сер 19 сер, 2020 17:06
Обдираловка какая-то на ровном месте. Обычно замена паспорта и вклейка фотографий бесплатной была, а тут штука за пластиковую карточку. Они издеваются. Сколько еще терпеть это все будем?
Додано: Сер 19 сер, 2020 17:38
Что-то сказки рассказываете.
В течении месяца после 45 лет, можно вклеить фото в бумажный паспорт. Что я и сделал в прошлом году.
А если месяц прошёл, то всё - только ID-паспорт
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 19 сер, 2020 18:34
А в банках оформить хоть что-нибудь из продуктов требующих открытия счета пробовали БЕЗ кода?
Додано: Сер 19 сер, 2020 18:42
Re: Скільки буде коштувати обміняти старі паперові паспорти
Додано: Сер 19 сер, 2020 18:53
Re: Скільки буде коштувати обміняти старі паперові паспорти
С оф. сайте чего ? прокладки, между людьми и ДМС ? Хотите переплачивать, кто ж вам запретит. На том вашем сайте даже первый паспорт, который оформляется БЕСПЛАТНО, стоит 400 грн
Да, и если вы потрудитесь нажать на конпку подробнее на том сайте, то сразу увидите, что 400 грн берет себе эта прокладка за свои посреднические услуги.
А стоимость админ. сбора и самого пластика, с оф сайта ДМС я писал выше. И они ничем от вашей ссылки не отличаются. Кроме того, что ДМС за свою работу с вас +400 грн не возьмет
Вартість послуги
Загальна вартість адміністративного збору у разі оформлення протягом 20 робочих днів становить 345 грн., у тому числі:
вартість адміністративної послуги за оформлення та видачу паспорта громадянина України у формі картки: 126 грн.
вартість бланка: 219 грн.
Додано: Сер 19 сер, 2020 19:01
без кода все тоже самое. Налоговая в паспорте штамп ставит, что вам разрешено проводить операции без кода. Просто код становится не нужен. Достаточно паспорта. Там где нужен номер кода указываете номер паспорта и всё.
Вот если паспорт менять то могут конечно сложности возникнуть, т.к. номер нового паспорта будет уже другой. И прийдется кругом везде обновлять новый номер. Во всех банках и т.п.
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