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Скільки буде коштувати обміняти
старі паперові паспорти

Скільки буде коштувати обміняти старі паперові паспорти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 15:29

  vitaliian написав:это при себестоимости пластика 8 грн (столько стоила пополняемая карта в метро). Народ совсем за лохов держат.

ну пластик в метро уже тоже 50 грн стоит...
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:06

Обдираловка какая-то на ровном месте. Обычно замена паспорта и вклейка фотографий бесплатной была, а тут штука за пластиковую карточку. Они издеваются. Сколько еще терпеть это все будем?
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:38

  olic_cdma написав:Впарили мне этот кусочек пластикового гавна вместо фото в 45 лет, да ещё два месяца ждал

Что-то сказки рассказываете.
В течении месяца после 45 лет, можно вклеить фото в бумажный паспорт. Что я и сделал в прошлом году.
А если месяц прошёл, то всё - только ID-паспорт
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pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 18:34

  ALexxxS написав:Ну про код вы уже не придумывайте. У меня АЙДИ уже три года и ровно столько же я не пользовался идентиф.кодом. Прописку да, часто требуют. Особенно бесит, когда это требуют в гос.учреждениях. Скандалю - и не даю. Говорю - я не обязан носить эту бумагу и они успокаиваются. Последний раз такое было в ЦНАПЕ районном, когда ребенка прописывал. Это вообще жесть. Вы говорю в адеквате? вы ж сами прописываете, на кой ляд вам от меня бумажка, которую вы ж мне и выдавали? Ну а в банках приходится бумажку нести, никуда не денешься.

А в банках оформить хоть что-нибудь из продуктов требующих открытия счета пробовали БЕЗ кода? :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 18:42

Re: Скільки буде коштувати обміняти старі паперові паспорти

  pesikot написав:В течении месяца после 45 лет, можно вклеить фото в бумажный паспорт.

У некоторых знакомых часто придирались, что паспорт уже ветхий (на их усмотрение) и фото не вклеивали ((
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 18:53

Re: Скільки буде коштувати обміняти старі паперові паспорти

  _hunter написав:с офсайта -- админ сбор -- это стоимость услуги. А еще 400 гривен за пластик заплатить придется:
https://pasport.org.ua/ru/uslugi/id-card

С оф. сайте чего ? прокладки, между людьми и ДМС ? Хотите переплачивать, кто ж вам запретит. На том вашем сайте даже первый паспорт, который оформляется БЕСПЛАТНО, стоит 400 грн :mrgreen:
Да, и если вы потрудитесь нажать на конпку подробнее на том сайте, то сразу увидите, что 400 грн берет себе эта прокладка за свои посреднические услуги. :mrgreen:
345 грн. - Админуслуга, бланк и его персонификация
400 грн. - Услуги предприятия

А стоимость админ. сбора и самого пластика, с оф сайта ДМС я писал выше. И они ничем от вашей ссылки не отличаются. Кроме того, что ДМС за свою работу с вас +400 грн не возьмет :D
Вартість послуги
Загальна вартість адміністративного збору у разі оформлення протягом 20 робочих днів становить 345 грн., у тому числі:
вартість адміністративної послуги за оформлення та видачу паспорта громадянина України у формі картки: 126 грн.
вартість бланка: 219 грн.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 19:01

  _Mykola_ написав:А в банках оформить хоть что-нибудь из продуктов требующих открытия счета пробовали БЕЗ кода? :roll:


без кода все тоже самое. Налоговая в паспорте штамп ставит, что вам разрешено проводить операции без кода. Просто код становится не нужен. Достаточно паспорта. Там где нужен номер кода указываете номер паспорта и всё. :)

Вот если паспорт менять то могут конечно сложности возникнуть, т.к. номер нового паспорта будет уже другой. И прийдется кругом везде обновлять новый номер. Во всех банках и т.п.
Амвросий
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