Скільки буде коштувати обміняти старі паперові паспорти

ALexxxS написав:

Ну про код вы уже не придумывайте. У меня АЙДИ уже три года и ровно столько же я не пользовался идентиф.кодом. Прописку да, часто требуют. Особенно бесит, когда это требуют в гос.учреждениях. Скандалю - и не даю. Говорю - я не обязан носить эту бумагу и они успокаиваются. Последний раз такое было в ЦНАПЕ районном, когда ребенка прописывал. Это вообще жесть. Вы говорю в адеквате? вы ж сами прописываете, на кой ляд вам от меня бумажка, которую вы ж мне и выдавали? Ну а в банках приходится бумажку нести, никуда не денешься.