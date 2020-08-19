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Скільки буде коштувати обміняти старі паперові паспорти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 сер, 2020 21:10
olic_cdma написав:
Впарили мне этот кусочек пластикового гавна вместо фото в 45 лет, да ещё два месяца ждал. Теперь с этим г*** я обязан ещё простыню с пропиской носить. Надеялся что дiя решит вопрос, а не фига. Ни в госучериждениях, ни в коммерческих, короче ни где их приложение не дие, только простынь с пропиской, индефикационный и пластик. Просто государственное нае....во и как всегда за собственные деньги)
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ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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