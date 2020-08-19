Скільки буде коштувати обміняти старі паперові паспорти

Додано: Чет 20 сер, 2020 02:32

uaprofi написав: не понятно почему все так взбаламутились?

возможно этот обмен как и полагается будет бесплатным или за 17 грн.

потому как люди могут просто не захотеть платить по 700 грн и это будет массовым явлением

и както поф их шо будет карточка или книжка - главное шоб было бесплатно, а не абдираловка

а те неудобства которые есть сейчас у владельцев ид карты - рассасутся сами собой когда большинство будет с ид картой. а шо касается бумажки - то сейчас тоже все носят бумажку с кодом вложенную в паспорт не понятно почему все так взбаламутились?возможно этот обмен как и полагается будет бесплатным или за 17 грн.потому как люди могут просто не захотеть платить по 700 грн и это будет массовым явлениеми както поф их шо будет карточка или книжка - главное шоб было бесплатно, а не абдираловкаа те неудобства которые есть сейчас у владельцев ид карты - рассасутся сами собой когда большинство будет с ид картой. а шо касается бумажки - то сейчас тоже все носят бумажку с кодом вложенную в паспорт

вряд ли то, что сейчас платно потом сделают бесплатнымИ согласитесь, очень много рычагов есть у государства заставить вас поменять паспорт за деньги ))А бесплатно, как и раньше, сейчас выдают только первый паспорт. Но вот в чем фокус. Паспорт-книжечка, по сути был бессрочный, и платить за него не нужно было. Только фото вклеивать.А эта новая пластиковая хрень, а пока нет везде считывателей, это именно, с непонятных соображений действует только 10 лет, (как и загранпаспорт). И каждые 10 лет нужно будет платно его менять.