|
|
|
Скільки буде коштувати обміняти старі паперові паспорти
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 сер, 2020 21:10
olic_cdma написав:
Впарили мне этот кусочек пластикового гавна вместо фото в 45 лет, да ещё два месяца ждал. Теперь с этим г*** я обязан ещё простыню с пропиской носить. Надеялся что дiя решит вопрос, а не фига. Ни в госучериждениях, ни в коммерческих, короче ни где их приложение не дие, только простынь с пропиской, индефикационный и пластик. Просто государственное нае....во и как всегда за собственные деньги)
Украинский диджитал
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 12298
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7093 раз.
- Подякували: 3244 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Сер 19 сер, 2020 22:35
asteriks написав:
Звонил в ДМСУ - сообщили, что стоимость обмена паспорта 345 грн (несрочный).ДП "Документ" - это посредник!
У него и загранпаспорта дороже, чем в ДМСУ при тех же сроках изготовления. В чем преимущества оформления через него - так и не ясно
Я про это у же 2 раза написал, но никому это не интересно
Преимущество одно - меньше очередь, так как туда идут те, кому переплатить 400 грн за посредничество не жалко. Ну и возможно, когда комбинат не успевал штамповать бланки и всем сильно задерживали сроки изготовления, у них были какие-то договоренности/квоты, что б своих клиентов пропускать быстрее. Хотя не факт...
По крайней мере у нас в Харькове, когда въезд в рашку стал по загран паспортам, много не самых богатых слоев населения начали штурмовать районные отделения ДМС и очередь была на 1 месяц вперед только что б доки подать
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 468
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 сер, 2020 00:13
не понятно почему все так взбаламутились?
возможно этот обмен как и полагается будет бесплатным или за 17 грн.
потому как люди могут просто не захотеть платить по 700 грн и это будет массовым явлением
и както поф их шо будет карточка или книжка - главное шоб было бесплатно, а не абдираловка
а те неудобства которые есть сейчас у владельцев ид карты - рассасутся сами собой когда большинство будет с ид картой. а шо касается бумажки - то сейчас тоже все носят бумажку с кодом вложенную в паспорт
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 4218
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 613 раз.
- Подякували: 410 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 20 сер, 2020 02:32
uaprofi написав:
не понятно почему все так взбаламутились?
возможно этот обмен как и полагается будет бесплатным или за 17 грн.
потому как люди могут просто не захотеть платить по 700 грн и это будет массовым явлением
и както поф их шо будет карточка или книжка - главное шоб было бесплатно, а не абдираловка
а те неудобства которые есть сейчас у владельцев ид карты - рассасутся сами собой когда большинство будет с ид картой. а шо касается бумажки - то сейчас тоже все носят бумажку с кодом вложенную в паспорт
вряд ли то, что сейчас платно потом сделают бесплатным
И согласитесь, очень много рычагов есть у государства заставить вас поменять паспорт за деньги ))
А бесплатно, как и раньше, сейчас выдают только первый паспорт. Но вот в чем фокус. Паспорт-книжечка, по сути был бессрочный, и платить за него не нужно было. Только фото вклеивать.
А эта новая пластиковая хрень, а пока нет везде считывателей, это именно хрень
, с непонятных соображений действует только 10 лет, (как и загранпаспорт). И каждые 10 лет нужно будет платно его менять.
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 468
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|