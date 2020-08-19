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Скільки буде коштувати обміняти
старі паперові паспорти

Скільки буде коштувати обміняти старі паперові паспорти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 21:10

  olic_cdma написав:Впарили мне этот кусочек пластикового гавна вместо фото в 45 лет, да ещё два месяца ждал. Теперь с этим г*** я обязан ещё простыню с пропиской носить. Надеялся что дiя решит вопрос, а не фига. Ни в госучериждениях, ни в коммерческих, короче ни где их приложение не дие, только простынь с пропиской, индефикационный и пластик. Просто государственное нае....во и как всегда за собственные деньги)

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ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 22:35

  asteriks написав:Звонил в ДМСУ - сообщили, что стоимость обмена паспорта 345 грн (несрочный).
ДП "Документ" - это посредник! У него и загранпаспорта дороже, чем в ДМСУ при тех же сроках изготовления. В чем преимущества оформления через него - так и не ясно

Я про это у же 2 раза написал, но никому это не интересно :mrgreen:
Преимущество одно - меньше очередь, так как туда идут те, кому переплатить 400 грн за посредничество не жалко. Ну и возможно, когда комбинат не успевал штамповать бланки и всем сильно задерживали сроки изготовления, у них были какие-то договоренности/квоты, что б своих клиентов пропускать быстрее. Хотя не факт...
По крайней мере у нас в Харькове, когда въезд в рашку стал по загран паспортам, много не самых богатых слоев населения начали штурмовать районные отделения ДМС и очередь была на 1 месяц вперед только что б доки подать :shock:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 00:13

не понятно почему все так взбаламутились?
возможно этот обмен как и полагается будет бесплатным или за 17 грн.
потому как люди могут просто не захотеть платить по 700 грн и это будет массовым явлением
и както поф их шо будет карточка или книжка - главное шоб было бесплатно, а не абдираловка
а те неудобства которые есть сейчас у владельцев ид карты - рассасутся сами собой когда большинство будет с ид картой. а шо касается бумажки - то сейчас тоже все носят бумажку с кодом вложенную в паспорт
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 02:32

  uaprofi написав:не понятно почему все так взбаламутились?
возможно этот обмен как и полагается будет бесплатным или за 17 грн.
потому как люди могут просто не захотеть платить по 700 грн и это будет массовым явлением
и както поф их шо будет карточка или книжка - главное шоб было бесплатно, а не абдираловка
а те неудобства которые есть сейчас у владельцев ид карты - рассасутся сами собой когда большинство будет с ид картой. а шо касается бумажки - то сейчас тоже все носят бумажку с кодом вложенную в паспорт

вряд ли то, что сейчас платно потом сделают бесплатным :mrgreen:
И согласитесь, очень много рычагов есть у государства заставить вас поменять паспорт за деньги ))
А бесплатно, как и раньше, сейчас выдают только первый паспорт. Но вот в чем фокус. Паспорт-книжечка, по сути был бессрочный, и платить за него не нужно было. Только фото вклеивать.
А эта новая пластиковая хрень, а пока нет везде считывателей, это именно хрень, с непонятных соображений действует только 10 лет, (как и загранпаспорт). И каждые 10 лет нужно будет платно его менять.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 06:48

Re: Скільки буде коштувати обміняти старі паперові паспорти

uaprofi написав:не понятно почему все так взбаламутились?
возможно этот обмен как и полагается будет бесплатным или за 17 грн.
потому как люди могут просто не захотеть платить по 700 грн и это будет массовым явлением
...
и так каждые 10 лет?
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 10:37

  GALeon написав:
uaprofi написав:не понятно почему все так взбаламутились?
возможно этот обмен как и полагается будет бесплатным или за 17 грн.
потому как люди могут просто не захотеть платить по 700 грн и это будет массовым явлением
...
и так каждые 10 лет?

Это в лучшем случае. А ещё могут решить, что паспорта, выданные 5 лет назад "недостаточно защищены" и подлежат обязательной замене. А ещё чип может "перестать читаться", или там смена фамилии, утеря или повреждение...
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