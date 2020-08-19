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Скільки буде коштувати обміняти старі паперові паспорти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 сер, 2020 21:10
olic_cdma написав:
Впарили мне этот кусочек пластикового гавна вместо фото в 45 лет, да ещё два месяца ждал. Теперь с этим г*** я обязан ещё простыню с пропиской носить. Надеялся что дiя решит вопрос, а не фига. Ни в госучериждениях, ни в коммерческих, короче ни где их приложение не дие, только простынь с пропиской, индефикационный и пластик. Просто государственное нае....во и как всегда за собственные деньги)
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ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Сер 19 сер, 2020 22:35
asteriks написав:
Звонил в ДМСУ - сообщили, что стоимость обмена паспорта 345 грн (несрочный).ДП "Документ" - это посредник!
У него и загранпаспорта дороже, чем в ДМСУ при тех же сроках изготовления. В чем преимущества оформления через него - так и не ясно
Я про это у же 2 раза написал, но никому это не интересно
Преимущество одно - меньше очередь, так как туда идут те, кому переплатить 400 грн за посредничество не жалко. Ну и возможно, когда комбинат не успевал штамповать бланки и всем сильно задерживали сроки изготовления, у них были какие-то договоренности/квоты, что б своих клиентов пропускать быстрее. Хотя не факт...
По крайней мере у нас в Харькове, когда въезд в рашку стал по загран паспортам, много не самых богатых слоев населения начали штурмовать районные отделения ДМС и очередь была на 1 месяц вперед только что б доки подать
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Kalgan
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Додано: Чет 20 сер, 2020 00:13
не понятно почему все так взбаламутились?
возможно этот обмен как и полагается будет бесплатным или за 17 грн.
потому как люди могут просто не захотеть платить по 700 грн и это будет массовым явлением
и както поф их шо будет карточка или книжка - главное шоб было бесплатно, а не абдираловка
а те неудобства которые есть сейчас у владельцев ид карты - рассасутся сами собой когда большинство будет с ид картой. а шо касается бумажки - то сейчас тоже все носят бумажку с кодом вложенную в паспорт
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Чет 20 сер, 2020 02:32
uaprofi написав:
не понятно почему все так взбаламутились?
возможно этот обмен как и полагается будет бесплатным или за 17 грн.
потому как люди могут просто не захотеть платить по 700 грн и это будет массовым явлением
и както поф их шо будет карточка или книжка - главное шоб было бесплатно, а не абдираловка
а те неудобства которые есть сейчас у владельцев ид карты - рассасутся сами собой когда большинство будет с ид картой. а шо касается бумажки - то сейчас тоже все носят бумажку с кодом вложенную в паспорт
вряд ли то, что сейчас платно потом сделают бесплатным
И согласитесь, очень много рычагов есть у государства заставить вас поменять паспорт за деньги ))
А бесплатно, как и раньше, сейчас выдают только первый паспорт. Но вот в чем фокус. Паспорт-книжечка, по сути был бессрочный, и платить за него не нужно было. Только фото вклеивать.
А эта новая пластиковая хрень, а пока нет везде считывателей, это именно хрень
, с непонятных соображений действует только 10 лет, (как и загранпаспорт). И каждые 10 лет нужно будет платно его менять.
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Kalgan
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Додано: Чет 20 сер, 2020 06:48
uaprofi написав:не понятно почему все так взбаламутились?
возможно этот обмен как и полагается будет бесплатным или за 17 грн.
потому как люди могут просто не захотеть платить по 700 грн и это будет массовым явлением
...
и так каждые 10 лет?
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GALeon
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Додано: Чет 20 сер, 2020 10:37
GALeon написав:
uaprofi написав:не понятно почему все так взбаламутились?
возможно этот обмен как и полагается будет бесплатным или за 17 грн.
потому как люди могут просто не захотеть платить по 700 грн и это будет массовым явлением
...
и так каждые 10 лет?
Это в лучшем случае. А ещё могут решить, что паспорта, выданные 5 лет назад "недостаточно защищены" и подлежат обязательной замене. А ещё чип может "перестать читаться", или там смена фамилии, утеря или повреждение...
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Додано: Чет 20 сер, 2020 11:27
Это походу касается только тех, кому меньше 45-ти.
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Angelo77
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Додано: Чет 20 сер, 2020 11:36
GALeon написав:
uaprofi написав:не понятно почему все так взбаламутились?
возможно этот обмен как и полагается будет бесплатным или за 17 грн.
потому как люди могут просто не захотеть платить по 700 грн и это будет массовым явлением
...
и так каждые 10 лет?
актуализация документов (паспорт, вод. удостоверение) каждые 10 лет приемлимое явление во многих странах.
PS помогу поменять паспорт за 10 тыс. грн., всё привезу домой
как альтернатива посредникам из вышеуказанной ссылки
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Son of Sun
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