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Мінінфраструктури розпочинає
реформу Укртрансбезпеки

Мінінфраструктури розпочинає реформу Укртрансбезпеки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:17

Мінінфраструктури розпочинає реформу Укртрансбезпеки

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури України розпочинає реформу Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки), ключовим завданням якої є запуск системи автоматичного габаритно-вагового контролю (ГВК) на дорогах України.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:17

Пока эта бездарность будет руководить министерством,ничего хорошего не будет.
sena_2008atp
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