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Мінінфраструктури розпочинає реформу Укртрансбезпеки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 сер, 2020 21:17
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури України розпочинає реформу Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки), ключовим завданням якої є запуск системи автоматичного габаритно-вагового контролю (ГВК) на дорогах України.
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Додано: Вів 18 сер, 2020 21:17
Пока эта бездарность будет руководить министерством,ничего хорошего не будет.
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