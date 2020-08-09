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Підвищення мінімальних зарплат:
у Зеленського розповіли,...

Підвищення мінімальних зарплат: у Зеленського розповіли,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:45

Підвищення мінімальних зарплат: у Зеленського розповіли,...

Пропонуємо до обговорення:
Про мету підвищення мінімальної зарплати, запланованого владою, розповів радник президента України Олег Устенко.

Дивися повний текст Підвищення мінімальних зарплат: у Зеленського розповіли, у скільки це обійдеться.
R2
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