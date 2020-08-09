Про мету підвищення мінімальної зарплати, запланованого владою, розповів радник президента України Олег Устенко.
Дивися повний текст Підвищення мінімальних зарплат: у Зеленського розповіли, у скільки це обійдеться.
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Додано: Вів 18 сер, 2020 21:45
Підвищення мінімальних зарплат: у Зеленського розповіли,...
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Дивися повний текст Підвищення мінімальних зарплат: у Зеленського розповіли, у скільки це обійдеться.
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