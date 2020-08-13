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Мінімалку пропонують
підвищити до 7 500 грн:...

Мінімалку пропонують підвищити до 7 500 грн:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:49

Мінімалку пропонують підвищити до 7 500 грн:...

Пропонуємо до обговорення:
Розмір мінімалки має бути не нижче розміру фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Дивися повний текст Мінімалку пропонують підвищити до 7 500 грн: альтернативий законопроєкт.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:53

У чиновников вроде зарплата в минималках считается. Это они себе в такой способ решили зарплату поднять? :lol:
Амвросий
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