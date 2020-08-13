Розмір мінімалки має бути не нижче розміру фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Дивися повний текст Мінімалку пропонують підвищити до 7 500 грн: альтернативий законопроєкт.
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Додано: Вів 18 сер, 2020 21:49
Мінімалку пропонують підвищити до 7 500 грн:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінімалку пропонують підвищити до 7 500 грн: альтернативий законопроєкт.
Додано: Вів 18 сер, 2020 21:53
У чиновников вроде зарплата в минималках считается. Это они себе в такой способ решили зарплату поднять?
Додано: Сер 19 сер, 2020 00:15
Какой экономики? Получение траншей и свободное распределение займов и кредитов это не экономика.
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