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Мінімалку пропонують
підвищити до 7 500 грн:...

Мінімалку пропонують підвищити до 7 500 грн:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:49

Мінімалку пропонують підвищити до 7 500 грн:...

Пропонуємо до обговорення:
Розмір мінімалки має бути не нижче розміру фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Дивися повний текст Мінімалку пропонують підвищити до 7 500 грн: альтернативий законопроєкт.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:53

У чиновников вроде зарплата в минималках считается. Это они себе в такой способ решили зарплату поднять? :lol:
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 22:55

Краще одразу мільйон, і всі будуть мільйонерами.
Asannit
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 00:03

Парад популизма. Кто будет за падение экономики отвечать?
eduard_k
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 00:15

  eduard_k написав:Парад популизма. Кто будет за падение экономики отвечать?

Какой экономики? Получение траншей и свободное распределение займов и кредитов это не экономика.
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:55

Re: Мінімалку пропонують підвищити до 7 500 грн:...

в валютной ветке кто-то ответил верно - это троллинг со стороны ОПЗЖ или как там верно это ж_о_п_а называется ? Называется доведение до абсурда
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 18:37

С прошлого повышения люди ещё денег не получили, перевели на 0.5 или 0.3 ставки.
А опзж уже хочет новый треш устроить. Для повышение ЗП нужна экономика, а не закон, а ещё выгнать окупантов вместе с опзж.
egor6508
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