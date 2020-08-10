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Економічна нестабільність впливає на вартість іпотеки -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 сер, 2020 22:15
Пропонуємо до обговорення:
Для дешевої іпотеки потрібна економічна стабільність, щоб люди клали гроші на довгострокові депозити.
Дивися повний текст Економічна нестабільність впливає на вартість іпотеки - експерт
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Додано: Вів 18 сер, 2020 22:15
Доля проблемных кредитов под 45%... потому ставка не может быть 10%
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