Для дешевої іпотеки потрібна економічна стабільність, щоб люди клали гроші на довгострокові депозити.
Дивися повний текст Економічна нестабільність впливає на вартість іпотеки - експерт.
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Додано: Вів 18 сер, 2020 22:15
Економічна нестабільність впливає на вартість іпотеки -...
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Дивися повний текст Економічна нестабільність впливає на вартість іпотеки - експерт.
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