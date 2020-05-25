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Українець встановив рекорд по порушенню швидкісного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 сер, 2020 07:16
Пропонуємо до обговорення:
Патрульна поліція знову розповіла, який автомобіль порушив швидкісний режим рекордну кількість разів.
Дивися повний текст Українець встановив рекорд по порушенню швидкісного режиму: водій потрапив на камери 28 раз
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Додано: Сер 19 сер, 2020 07:16
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