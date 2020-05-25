Патрульна поліція знову розповіла, який автомобіль порушив швидкісний режим рекордну кількість разів.
Дивися повний текст Українець встановив рекорд по порушенню швидкісного режиму: водій потрапив на камери 28 раз.
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Додано: Сер 19 сер, 2020 07:16
Українець встановив рекорд по порушенню швидкісного...
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Дивися повний текст Українець встановив рекорд по порушенню швидкісного режиму: водій потрапив на камери 28 раз.
Додано: Сер 19 сер, 2020 10:23
Когда будут писать о рекордных уплаченных штрафах за превышение скорости?
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