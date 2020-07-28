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У ПриватБанку пояснили,
чому віддають перевагу...

У ПриватБанку пояснили, чому віддають перевагу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 09:19

У ПриватБанку пояснили, чому віддають перевагу...

Пропонуємо до обговорення:
Кредитний портфель ПриватБанку у 2019 році значною мірою складався із кредитів фізосіб.

Дивися повний текст У ПриватБанку пояснили, чому віддають перевагу кредитуванню фізосіб.
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