Кредитний портфель ПриватБанку у 2019 році значною мірою складався із кредитів фізосіб.
Дивися повний текст У ПриватБанку пояснили, чому віддають перевагу кредитуванню фізосіб.
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Додано: Сер 19 сер, 2020 09:19
У ПриватБанку пояснили, чому віддають перевагу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У ПриватБанку пояснили, чому віддають перевагу кредитуванню фізосіб.
Додано: Сер 19 сер, 2020 09:19
ответ на вопрос очень простой: стричь грабительские проценты с лакеев намного проще чем с юр лиц. Особенно в случае с просрочкой кредита. В моем случае 9 тыс гривен просрочки в Приват Банке превратились в 45 тыс грн долга за 8 мес. Выводы делайте сами.
Додано: Сер 19 сер, 2020 10:13
Додано: Сер 19 сер, 2020 10:19
я так понимаю Cris и _hunter - представители Приват банка, защищающие его грабительские проценты и ни разу не оказавшиеся в затруднительном финансовом положении
Додано: Сер 19 сер, 2020 10:31
Додано: Сер 19 сер, 2020 10:57
Re: У ПриватБанку пояснили, чому віддають перевагу...
Зачем приват банку тут на сайте рекламироваться если он и так почти монополист ?
Додано: Сер 19 сер, 2020 11:27
Давайте узаконим продажу наркоты, публичные дома, и иную западную ересь. Вас же никто не заставляет это использовать под дулом пистолета.
Когда к тебе раз в неделю названивают какие то вафелы из банков и предлагают добровольно залезть в кабалу. Задолбался уже посылать.
Как вам такое?
Или мы уже забыли как навыдавали ипотек кому не попадя и вся страна отдувалась когда строительный пузырь лопнул.
Чего то застраховать эти самые кредиты никак и никто не хочет. Невыгодно банкам, им бы в три шкуры содрать с тех кто слаб на передок финансовый.
Зе-Чмо
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