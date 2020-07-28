RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У ПриватБанку пояснили,
чому віддають перевагу...

У ПриватБанку пояснили, чому віддають перевагу...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 09:19

У ПриватБанку пояснили, чому віддають перевагу...

Пропонуємо до обговорення:
Кредитний портфель ПриватБанку у 2019 році значною мірою складався із кредитів фізосіб.

Дивися повний текст У ПриватБанку пояснили, чому віддають перевагу кредитуванню фізосіб.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89869
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 09:19

ответ на вопрос очень простой: стричь грабительские проценты с лакеев намного проще чем с юр лиц. Особенно в случае с просрочкой кредита. В моем случае 9 тыс гривен просрочки в Приват Банке превратились в 45 тыс грн долга за 8 мес. Выводы делайте сами.
elman
 
Повідомлень: 8
З нами з: 01.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 10:06

elman А вовремя возвращать чужие деньги не пробовали?
Cris
 
Повідомлень: 1076
З нами з: 10.10.08
Подякував: 341 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 10:13

  Cris написав:elman А вовремя возвращать чужие деньги не пробовали?

Как водится: "а про это мне в отделении никто не говорил" :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 2593
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 10:19

я так понимаю Cris и _hunter - представители Приват банка, защищающие его грабительские проценты и ни разу не оказавшиеся в затруднительном финансовом положении
elman
 
Повідомлень: 8
З нами з: 01.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 10:31

  elman написав:я так понимаю Cris и _hunter - представители Приват банка, защищающие его грабительские проценты и ни разу не оказавшиеся в затруднительном финансовом положении

Вас же никто под дулом пистолета не заставлял брать кредит, почитать тарифы и условия тоже не запрещали, кто вам виноват?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27783
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1173 раз.
Подякували: 6642 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 10:57

Re: У ПриватБанку пояснили, чому віддають перевагу...

Зачем приват банку тут на сайте рекламироваться если он и так почти монополист ?
yama
 
Повідомлень: 2584
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4882 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 11:27

  Faceless написав:
  elman написав:я так понимаю Cris и _hunter - представители Приват банка, защищающие его грабительские проценты и ни разу не оказавшиеся в затруднительном финансовом положении

Вас же никто под дулом пистолета не заставлял брать кредит, почитать тарифы и условия тоже не запрещали, кто вам виноват?

Давайте узаконим продажу наркоты, публичные дома, и иную западную ересь. Вас же никто не заставляет это использовать под дулом пистолета.
Когда к тебе раз в неделю названивают какие то вафелы из банков и предлагают добровольно залезть в кабалу. Задолбался уже посылать.
Как вам такое?

Или мы уже забыли как навыдавали ипотек кому не попадя и вся страна отдувалась когда строительный пузырь лопнул.

Чего то застраховать эти самые кредиты никак и никто не хочет. Невыгодно банкам, им бы в три шкуры содрать с тех кто слаб на передок финансовый.
Зе-Чмо
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3029
З нами з: 15.02.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 604 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Раді пояснили причини економічної кризи в Україні
R2 » Пон 17 сер, 2020 15:35
2 102
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 сер, 2020 15:40
Kudrjavuy
У "Слузі народу" пояснили, від чого залежатиме податок... 1, 2
R2 » Вів 28 лип, 2020 23:45
11 828
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 сер, 2020 12:25
vitaliy_berdinskikh
У Кабміні пояснили, чому економіка України відстала від... 1, 2, 3
R2 » Вів 11 сер, 2020 12:59
25 1164
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 сер, 2020 14:54
cannabis_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88749)
19.08.2020 11:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.