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У ПриватБанку пояснили,
чому віддають перевагу...

У ПриватБанку пояснили, чому віддають перевагу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 12:15

  elman написав:я так понимаю Cris и _hunter - представители Приват банка, защищающие его грабительские проценты и ни разу не оказавшиеся в затруднительном финансовом положении

У всех банков одинаково грабительские %
slonslon
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 12:19

Faceless, вы видимо тоже работаете в Привате, видя что их защищаете. От себя добавлю, что перешел в западный банк и это небо и земля. С ужасом вспоминаю Приват. А Приват продолжает звонить раз в неделю и предлагает свои кредитные карты. Кстати, только проверил в своем договоре, проценты при просрочке написаны шрифтом для чтения только с помощью лупы. И это для хорошо видящего человека. Я что говорить о бабушках и тд ? Это очевидно, что Приват пытается скрыть реальные условия кредитования чтобы состричь с лохов сумашедшие барыши. С юр лицами такой фокус не пройдет. Поэтому и кредитует Приват в основном только физ лиц.
elman
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 12:32

Хоть с просрочками, хоть без, с физиков однозначно стрижётся больше, чем с юриков.
Как процентами, так и комиссиями.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 12:35

  yama написав:Зачем приват банку тут на сайте рекламироваться если он и так почти монополист ?

Да какой он монополист? Он и в лучшие свои годы не был монополистом, а сейчас и подавно
  elman написав:От себя добавлю, что перешел в западный банк и это небо и земля.

О том, что вы не платите по долгам и создаете просрочки, там знают? :mrgreen:
  p_a_l написав:Чего то застраховать эти самые кредиты никак и никто не хочет.

Что за чушь? Под кредиты создаются резервы, тем они и застрахованы. Причем в обязательном порядке. Потому, в частности, кредиты физикам у нас такие дорогие - каждый двадцатый заемщие еще на этапе оформления уже не собрается ничего возвращать
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 12:52

  Вкладчик1234 написав:Хоть с просрочками, хоть без, с физиков однозначно стрижётся больше, чем с юриков.
Как процентами, так и комиссиями.

Так и сроки однозначно отличаются -- все логично.
_hunter
 
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