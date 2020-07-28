У ПриватБанку пояснили, чому віддають перевагу...

У всех банков одинаково грабительские %
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Додано: Сер 19 сер, 2020 12:15
Додано: Сер 19 сер, 2020 12:19
Faceless, вы видимо тоже работаете в Привате, видя что их защищаете. От себя добавлю, что перешел в западный банк и это небо и земля. С ужасом вспоминаю Приват. А Приват продолжает звонить раз в неделю и предлагает свои кредитные карты. Кстати, только проверил в своем договоре, проценты при просрочке написаны шрифтом для чтения только с помощью лупы. И это для хорошо видящего человека. Я что говорить о бабушках и тд ? Это очевидно, что Приват пытается скрыть реальные условия кредитования чтобы состричь с лохов сумашедшие барыши. С юр лицами такой фокус не пройдет. Поэтому и кредитует Приват в основном только физ лиц.
Додано: Сер 19 сер, 2020 12:32
Хоть с просрочками, хоть без, с физиков однозначно стрижётся больше, чем с юриков.
Как процентами, так и комиссиями.
Додано: Сер 19 сер, 2020 12:35
Да какой он монополист? Он и в лучшие свои годы не был монополистом, а сейчас и подавно
О том, что вы не платите по долгам и создаете просрочки, там знают?
Что за чушь? Под кредиты создаются резервы, тем они и застрахованы. Причем в обязательном порядке. Потому, в частности, кредиты физикам у нас такие дорогие - каждый двадцатый заемщие еще на этапе оформления уже не собрается ничего возвращать
Додано: Сер 19 сер, 2020 12:52
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