У ПриватБанку пояснили, чому віддають перевагу...

У всех банков одинаково грабительские %
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 сер, 2020 12:15
Додано: Сер 19 сер, 2020 12:19
Faceless, вы видимо тоже работаете в Привате, видя что их защищаете. От себя добавлю, что перешел в западный банк и это небо и земля. С ужасом вспоминаю Приват. А Приват продолжает звонить раз в неделю и предлагает свои кредитные карты. Кстати, только проверил в своем договоре, проценты при просрочке написаны шрифтом для чтения только с помощью лупы. И это для хорошо видящего человека. Я что говорить о бабушках и тд ? Это очевидно, что Приват пытается скрыть реальные условия кредитования чтобы состричь с лохов сумашедшие барыши. С юр лицами такой фокус не пройдет. Поэтому и кредитует Приват в основном только физ лиц.
Додано: Сер 19 сер, 2020 12:32
Хоть с просрочками, хоть без, с физиков однозначно стрижётся больше, чем с юриков.
Как процентами, так и комиссиями.
Додано: Сер 19 сер, 2020 12:35
Да какой он монополист? Он и в лучшие свои годы не был монополистом, а сейчас и подавно
О том, что вы не платите по долгам и создаете просрочки, там знают?
Что за чушь? Под кредиты создаются резервы, тем они и застрахованы. Причем в обязательном порядке. Потому, в частности, кредиты физикам у нас такие дорогие - каждый двадцатый заемщие еще на этапе оформления уже не собрается ничего возвращать
Додано: Сер 19 сер, 2020 12:52
Додано: Сер 19 сер, 2020 15:38
почему ересь ?
кому надо будет пользоватся законно
как будто сейчас нету ничего а тут вдруг появиться
Додано: Сер 19 сер, 2020 15:42
Безликий, ты модератор? Вот и модерируй. И при этом свое мнение ты высказывать не имеешь права! Тебя ведь удалить некому, насколько бы ты не был не прав.
Додано: Сер 19 сер, 2020 15:45
Высказывать свое мнение мне ничто не запрещает.
Удаляют не за правильное/неправильное мнение.
И не единственный модератор.
А по сути есть что возразить?
Додано: Сер 19 сер, 2020 15:56
Re: У ПриватБанку пояснили, чому віддають перевагу...
Безликий, могу и по сути. Библейским "не искушай вора". или фильм "трасса 66" эпизод про город с разрешенными наркотиками. Или для окружающих секрет, что банки используют любую уловку дабы нажучить пересичных? Используют даже не законные. Мир не настолько прямолинеен, как вам представляется имхо.
То, что вам ничто не мешает писать свое мнение я давно заметил... и столь же давно меня бесит безапеляционность ваших высказываний.
|