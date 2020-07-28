У ПриватБанку пояснили, чому віддають перевагу...

Додано: Сер 19 сер, 2020 12:19

Faceless, вы видимо тоже работаете в Привате, видя что их защищаете. От себя добавлю, что перешел в западный банк и это небо и земля. С ужасом вспоминаю Приват. А Приват продолжает звонить раз в неделю и предлагает свои кредитные карты. Кстати, только проверил в своем договоре, проценты при просрочке написаны шрифтом для чтения только с помощью лупы. И это для хорошо видящего человека. Я что говорить о бабушках и тд ? Это очевидно, что Приват пытается скрыть реальные условия кредитования чтобы состричь с лохов сумашедшие барыши. С юр лицами такой фокус не пройдет. Поэтому и кредитует Приват в основном только физ лиц.