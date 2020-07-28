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У ПриватБанку пояснили,
чому віддають перевагу...

У ПриватБанку пояснили, чому віддають перевагу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 12:15

  elman написав:я так понимаю Cris и _hunter - представители Приват банка, защищающие его грабительские проценты и ни разу не оказавшиеся в затруднительном финансовом положении

У всех банков одинаково грабительские %
slonslon
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 12:19

Faceless, вы видимо тоже работаете в Привате, видя что их защищаете. От себя добавлю, что перешел в западный банк и это небо и земля. С ужасом вспоминаю Приват. А Приват продолжает звонить раз в неделю и предлагает свои кредитные карты. Кстати, только проверил в своем договоре, проценты при просрочке написаны шрифтом для чтения только с помощью лупы. И это для хорошо видящего человека. Я что говорить о бабушках и тд ? Это очевидно, что Приват пытается скрыть реальные условия кредитования чтобы состричь с лохов сумашедшие барыши. С юр лицами такой фокус не пройдет. Поэтому и кредитует Приват в основном только физ лиц.
elman
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 12:32

Хоть с просрочками, хоть без, с физиков однозначно стрижётся больше, чем с юриков.
Как процентами, так и комиссиями.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 12:35

  yama написав:Зачем приват банку тут на сайте рекламироваться если он и так почти монополист ?

Да какой он монополист? Он и в лучшие свои годы не был монополистом, а сейчас и подавно
  elman написав:От себя добавлю, что перешел в западный банк и это небо и земля.

О том, что вы не платите по долгам и создаете просрочки, там знают? :mrgreen:
  p_a_l написав:Чего то застраховать эти самые кредиты никак и никто не хочет.

Что за чушь? Под кредиты создаются резервы, тем они и застрахованы. Причем в обязательном порядке. Потому, в частности, кредиты физикам у нас такие дорогие - каждый двадцатый заемщие еще на этапе оформления уже не собрается ничего возвращать
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 12:52

  Вкладчик1234 написав:Хоть с просрочками, хоть без, с физиков однозначно стрижётся больше, чем с юриков.
Как процентами, так и комиссиями.

Так и сроки однозначно отличаются -- все логично.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 15:38

  p_a_l написав:
  Faceless написав:
  elman написав:я так понимаю Cris и _hunter - представители Приват банка, защищающие его грабительские проценты и ни разу не оказавшиеся в затруднительном финансовом положении

Вас же никто под дулом пистолета не заставлял брать кредит, почитать тарифы и условия тоже не запрещали, кто вам виноват?

Давайте узаконим продажу наркоты, публичные дома, и иную западную ересь. Вас же никто не заставляет это использовать под дулом пистолета.

почему ересь ?
Вас же никто не заставляет это использовать под дулом пистолета.
кому надо будет пользоватся законно
как будто сейчас нету ничего а тут вдруг появиться :mrgreen:
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 15:42

Безликий, ты модератор? Вот и модерируй. И при этом свое мнение ты высказывать не имеешь права! Тебя ведь удалить некому, насколько бы ты не был не прав.
konsts1174
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 15:45

  konsts1174 написав:Безликий, ты модератор? Вот и модерируй. И при этом свое мнение ты высказывать не имеешь права! Тебя ведь удалить некому, насколько бы ты не был не прав.

Высказывать свое мнение мне ничто не запрещает.
Удаляют не за правильное/неправильное мнение.
И не единственный модератор.
А по сути есть что возразить?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 15:56

Re: У ПриватБанку пояснили, чому віддають перевагу...

Безликий, могу и по сути. Библейским "не искушай вора". или фильм "трасса 66" эпизод про город с разрешенными наркотиками. Или для окружающих секрет, что банки используют любую уловку дабы нажучить пересичных? Используют даже не законные. Мир не настолько прямолинеен, как вам представляется имхо.
То, что вам ничто не мешает писать свое мнение я давно заметил... и столь же давно меня бесит безапеляционность ваших высказываний.
konsts1174
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 16:44

  konsts1174 написав:Безликий, могу и по сути. Библейским "не искушай вора". или фильм "трасса 66" эпизод про город с разрешенными наркотиками. Или для окружающих секрет, что банки используют любую уловку дабы нажучить пересичных? Используют даже не законные. Мир не настолько прямолинеен, как вам представляется имхо.
То, что вам ничто не мешает писать свое мнение я давно заметил... и столь же давно меня бесит безапеляционность ваших высказываний.

Бесит очевидно потому, что вы не способны привести аргументов против. Вы что-то высказали по сути?
Ваше, к примеру, безаппеляционное высказывание, что банки только и стремятся, чтобы кого-то нажучить, даже незаконно - это что-то по сути?. И кто бы говорил уже тогда о прямолинейности. Одни пустопорожние заявления, как все вокруг сговорились вас нажучить, прямо уровень бабок у подъезда.
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