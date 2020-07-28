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У ПриватБанку пояснили, чому віддають перевагу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 сер, 2020 01:31
Безликий, твои высказывания бесят прямолинейной тупостью. В моем предыдущем посте было три аргумента, которые ты не смог (не захотел) понять. Продолжать спор бессмысленно. Просто прими как совет - не пиши свое мнение ни по какому поводу, кроме флуда. А есть что сказать - пиши статью и модератором под ней пусть будет кто-то другой
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konsts1174
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